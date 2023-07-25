ads
الأربعاء 26 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

التصريح بدفن جثماني شابين عثر عليهما بمياه ترعة بأطفيح

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثتي شابين تم العثور عليهما غارقين في مياه ترعة أبو قرني بكفر الواصلين بدائرة مركز شرطة أطفيح، كما طالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لبيان ملابساتها، كما استعجلت التقرير الطبي الخاص بهم لبيان عما إذا كان هناك شبهة جنائية في الواقعة من عدمها.

تلقى رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها غرق شابين في مياه ترعة أبو قرني بكفر الواصلين بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهرى وتم انتشال الجثتين وجرى نقلهما إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

التصريح بدفن التقرير الطبي دفن جثتي شابين