اللواء خالد محمد مختار عبدالسلام مديرًا لأمن الغربية

أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، قرارا بتعيين اللواء خالد محمد مختار عبدالسلام سليمان مساعدا لوزير الداخلية مديرا لأمن الغربية خلفًا للواء محمد عمار والذي تم تصعيد للعمل مساعدًا للوزير لقطاع وسط الدلتا.

جاء ذلك ضمن حركة التنقلات والترقيات السنوية لضباط الشرطة والتي اعتمدها وزير الداخلية مساء اليوم الثلاثاء.

وشهدت الحركة تغييرات شملت عددا من مساعدي وزير الداخلية، ومديري الأمن، ومديري المصالح والإدارات العامة، ونواب مديري الأمن، ونواب مديري الإدارات والمصالح.

في نفس السياق راعت حركة تنقلات وزارة الداخلية المعايير الأساسية وفقا للقواعد والمقررات الوظيفية لأجهزة الوزارة والاستقرار الوظيفي والبعد الإنساني والاجتماعي للضباط مع الأخذ في الاعتبار الحالات الصحية والاجتماعية.

وشهدت حركة تنقلات الشرطة أيضا إحالة عدد من الضباط الذين استوفوا العطاء للمعاش وترقية آخرين من مستحقي الترقية وفق المعايير الموضوعية في مختلف الرتب، والدفع بقيادات شابة لتولي مناصب قيادية بهدف ضخ دماء جديدة بالعديد من مديريات الأمن والقطاعات الأمنية لتتمكن من الاضطلاع بمسئولياتها الأمنية واستكمال مسيرة تطوير منظومة العمل الشرطي وفق استراتيجية الوزارة في المرحلة المقبلة وترسيخ سياستها في إعلاء مبدأ سيادة القانون والمواءمة بين تحقيق الأمن بمفهومه الشامل ومراعاة حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطنين.

فيما واكبت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2023 لسياسة وتوجهات الدولة فى تصعيد العناصر الشابة للاستفادة بها فى كافة مجالات العمل الأمنى من خلال التوسع فى حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.

وجاءت أبرز مؤشرات الحركة على النحو التالى:

تعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفيًا وصحيًا للارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، ومراعاة الظروف الإجتماعية والصحية للضباط، فى إطار القواعد تحقيقًا الإستقرار الإجتماعى والنفسى والوظيفى.

الإبقاء على بعض مساعدى الوزير الذين شهدت إداراتهم تميزا في العمل، بالإضافة إلى الإبقاء على القيادات التى لم تبلغ سن المعاش و إجراء الانتدابات والتنقلات المؤقتة من وإلى وظائف مساعدى وزير الداخلية وتثبيت المساعدين المنتدبين.

ركزت حركة تنقلات الشرطة على مكافحة الجريمة الإلكترونية والإرهاب والجريمة الجنائية والإدارات الخدمية التى تعتمد على التكنولوجيا في تقديم الخدمات للمواطنين، والجريمة المنظمة وقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة غير المرخصة، وذلك تأكيدًا على اهتمام الدولة بمكافحة الجريمة والتسهيل والتيسير على المواطنين.

تنفذ حركة التنقلات اعتبارا من أول أغسطس المقبل على أن يتم فتح باب التظلمات لمدة ثلاثة أيام، ستقوم الجهات المعنية بفحصها والفصل فيها.