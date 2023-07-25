ندى ثابت: زيارة وفد "بلاك روك" لمصر تفتح الطريق لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية

أكدت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، أهمية زيارة مسئولي شركة "بلاك روك" العالمية، إحدى كبريات شركات إدارة الأصول حول العالم، لمصر ولقائهم بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لاستعراض فرص الاستثمار في السوق المصرية.

وقالت "ثابت" في تصريحات صحفية لها اليوم، إن زيارة مسئولي شركة "بلاك روك" العالمية إلى مصر حدث مهم، يؤكد قوة الاقتصاد الوطني المصري، وتفتح الطريق لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتابعت: "الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي هيأت المناخ اللازم لجذب الاستثمارات التي ستساهم بشكل كبير في النهوض بالاقتصاد المصري".

وأضافت عضو مجلس النواب، أن البنية التحتية في مصر شهدت تطورًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، وهذا عامل أساسي من عوامل جذب الاستثمارات، ودعم مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها الجمهورية الجديدة.

وتابعت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت: "منذ 2014 وبالتحديد مع تولي الرئيس السيسي حكم مصر، شهدت كافة قطاعات الدولة اهتمامًا كبيرًا وتقدما ملحوظا لم تشهده من قبل، بالإضافة إلى المشروعات التنموية العملاقة التي غيرت شكل مصر، مما أدى إلى تهيئة المناخ أمام المستثمرين للاستثمار في مصر".