زيلينسكي يبحث مع سوناك التعاون الدفاعي بين البلدين

أجرى الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، صباح، اليوم الثلاثاء، لمناقشة المزيد من التعاون الدفاعي، ومسار العمليات الهجومية الأوكرانية.

وقال زيلينسكي - في تغريدة نشرها عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي إنه تحدث مع سوناك حول المحاولات اليومية لروسيا لتدمير المركز التاريخي لمدينة أوديسا والبنية التحتية للموانئ، وحث على توفير المزيد من الدعم للدفاعات الجوية الأوكرانية.

يشار إلى أن المملكة المتحدة قدمت حوالي 4.6 مليار جنيه إسترليني كمساعدات عسكرية لأوكرانيا حتى الآن، بالإضافة إلى 1.5 مليار جنيه إسترليني في شكل مساعدات اقتصادية وإنسانية.

بموازاة ذلك، أعلن متحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية (10 داونينج ستريت) أن المملكة المتحدة تعمل عن كثب مع تركيا لاستعادة مبادرة البحر الأسود لتصدير الحبوب.

وأوضح المتحدث - في بيان حول الاتصال الهاتفي الذي جرى اليوم، بين رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي - أن الزعيمين بحثا آخر المستجدات في ساحة المعركة والتقدم المتواصل الذي تحرزه القوات الأوكرانية على الرغم من الظروف المليئة بالتحديات.

وأضاف البيان - الذي نقلته مصادر بريطانية متلفزة - أن سوناك أعرب عن صدمته إزاء الدمار الذي سببته الهجمات الروسية الأخيرة في مدينة أوديسا.

ولفت البيان إلى أنه فيما يتعلق بمبادرة البحر الأسود للحبوب، اتفق الزعيمان على أهمية ضمان إمكانية تصدير الحبوب من أوكرانيا لتصل إلى الأسواق العالمية، وأن سوناك أخبر زيلينسكي بأن المملكة المتحدة تعمل مع تركيا عن كثب لاستعادة صفقة الحبوب.

وأكد البيان أن بريطانيا ستواصل استخدام دورها كرئيس لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة لإدانة سلوك روسيا بشكل أكبر، مشيرة إلى أن روسيا تسعى بشكل متزايد لاستهداف السفن التجارية في منطقة البحر الأسود وأن المملكة المتحدة تراقب الوضع بحرص إلى جانب شركائها.