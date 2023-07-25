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الأربعاء 26 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ننشر نتائج مباريات دوري مراكز الشباب في محافظة دمياط

مراكز الشباب
مراكز الشباب
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انطلقت  أولي مباريات الموسم العاشر  لدورى مراكز الشباب ، والتى تنظمه وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بدمياط " إدارة الشباب " بالتعاون مع منطقة دمياط لكرة القدم .
أقيمت  مباريات الأسبوع الأول من المجموعة الثانية وكانت النتائج كالتالي:
مركز شباب السنانيه ومركز شباب البصارطة 3 / 0
مركز شباب جمصه ومركز شباب ستاد دمياط 2 / 1
مركز  شباب الرحامنة ومركز شباب الروضة 2 / 1.

وتقام اليوم مباريات المجموعة الثالثة علي ملاعب دمياط و دمياط الجديدة كالتالي :
كفر البطيخ x ميت أبوغالب  الساعة 4 مساءا
أم الرضا x الاسماعيلية الساعة 5 مساءا
أم الرضا الجديدة x التوفيقية

وشهد الدكتور  وليد الشاذلي مدير مديرية الشباب والرياضة جانبا من مباراة الرحامنة والروضة وأكد علي استعداد المديرية لتنظيم الدورى هذا العام ، مثمنا علي دور وزارة الشباب والرياضة في إقامة النسخة العاشرة من دورى مراكز الشباب وما تقدمه من تسهيلات لإنجاح الدورى بالتعاون مع رعاة الدورى ، مشيرا إلي ضرورة إلمام جميع الفرق وإدارييها بالشروط الخاصة بالدورى من خلال النشرات الموزعة علي مراكز الشباب المشاركة في الدورى من خلال صفحة إدارة الشباب بالمديرية علي فيسبوك .

وأشار الشاذلي إلي أهمية دورى مراكز الشباب ودلل باستمراره للسنة العاشرة موضحا أن كل التعديلات التى أضيفت لصالح الهيئات الشبابية المشاركة في الدورى ومن أجل الحفاظ علي اللاعبين ، مشددا علي ضرورة الالتزام من الأجهزة الفنية للفرق المشاركة واتباع التعليمات والشروط للنسخة العاشرة والتى تأتى برعاية رئيس الجمهورية ، ودعم من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة  .

يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و دكتورة منال عوض محافظ دمياط،وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير  المديرية.

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