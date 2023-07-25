إزالة ٥٥ حالة تعد على أراضي أملاك دولة في دمياط



أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط استمرار حملات الموجة ٢١ فى مرحلتها الثالثة والتى بدأت فى ٨ يوليو الجارى ، لافتا إلى إزالة حالة تعدى على مسطحات مائية تابعة لولاية جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية على مساحة ٢٩ فدان و ١٢ قيراطا و١٣ سهم بدمياط ،خلال الحملة المُنفذة اليوم.

فى السياق ذاته أكدت " المحافظ " استمرار تلك الجهود لتحقيق المستهدف تنفيذه خلال الموجة، مشيرة إلى أنه تم إزالة ٥٥حالة تعدى على أملاك الدولة بمناطق مختلفة على مساحة ٤٥٣٨ م٢ منذ انطلاق تلك المرحلة ، إلى جانب إزالة حالتى تعدى تابعتين لولاية الثروة السمكية على مساحة ٥٩فدان و١٢ قيراط و١٣ سهما.

وذكرت أنه يتم متابعة الموقف الخاص بهذا الملف بشكل دورى ، مؤكدة أهمية التنسيق بين كافة الجهات لنجاح تلك الجهود لاسترداد أملاك الدولة ومنع اى حالات تعدى عليها والحفاظ على الرقعة الزراعية وتطبيق القانون تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن .

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعًا اليوم ، لمناقشة عدد من المحاور الخاصة بدراسات تقييم الأثر البيئى للمزارع السمكية لمدينة دمياط للأثاث، بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة .

تناول الاجتماع بحث بعض الإجراءات المتخذة بالتعاون مع إدارة الحرب الكيميائية و عدد من الوزارات المعنية لمعالجة ظاهرة انتشار البعوض والحشرات الطائرة الناتجة من وجود المزارع السمكية ببحيرة المنزلة .

و ناقشت " المحافظ " آلية التنفيذ من خلال تكليفات لكل جهة متضمنة قيام إدارة شئون البيئة بمحافظة دمياط بردم البرك والمستنقعات داخل المدينة وبمحيطها ، وكذلك قيام الشركة القابضة و الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بمراجعة موقف شبكات الصرف الصحي بالمنطقة والتأكد من الالتزام بالمعايير البيئية .