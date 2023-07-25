تسليم جوائز الفائزين بدورة الكرة الخماسية بجامعة الفيوم

أهدى الدكتور ياسر مجدى حتاتة رئيس جامعة الفيوم، كأس دورى الكرة الخماسية للعاملين بالجامعة لفريق مستشفى مصطفى حسن الجامعي الفائز بالمركز الأول بدوري كرة القدم الخماسية للعاملين بالجامعة، والتى نظمتها اللجنة الرياضية للعاملين بجامعة الفيوم خلال الفترة من ١٥ وحتى ٢٠٢٣/٧/٢٠م.

بحضور أشرف الغندقلى القائم بأعمال أمين عام الجامعة، عمرو ماضى رئيس اللجنة الرياضية، وأمين الجامعة المساعد للشؤون المالية، هالة السويفي نائب رئيس اللجنة الرياضية ومدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام، وائل القاضى مدير عام الأمن الجامعي، وأعضاء اللجنة والفريقين الفائزين.

يذكر أن الدورى شارك به ٨ فرق يتكون كل فريق من ٧ لاعبين، وفاز فيها فريق مستشفى مصطفى حسن الجامعى بالمركز الأول، وفريق الأمن الجامعى بالمركز الثاني، وقد تم إهداء ميداليات وجوائز مالية للفائزين بالمركز الأول والثاني، ولأفضل لاعب، وأفضل حارس مرمى.