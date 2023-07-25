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الثلاثاء 25 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

تسليم جوائز الفائزين بدورة الكرة الخماسية بجامعة الفيوم

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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أهدى الدكتور ياسر مجدى حتاتة رئيس جامعة الفيوم، كأس دورى الكرة الخماسية للعاملين بالجامعة لفريق مستشفى مصطفى حسن الجامعي الفائز بالمركز الأول بدوري كرة القدم الخماسية للعاملين بالجامعة، والتى نظمتها اللجنة الرياضية للعاملين بجامعة الفيوم خلال الفترة من ١٥ وحتى ٢٠٢٣/٧/٢٠م.

بحضور أشرف الغندقلى القائم بأعمال أمين عام الجامعة، عمرو ماضى رئيس اللجنة الرياضية، وأمين الجامعة المساعد للشؤون المالية، هالة السويفي نائب رئيس اللجنة الرياضية ومدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام، وائل القاضى مدير عام الأمن الجامعي، وأعضاء اللجنة والفريقين الفائزين.

يذكر أن الدورى شارك به ٨ فرق يتكون كل فريق من ٧ لاعبين، وفاز فيها فريق مستشفى مصطفى حسن الجامعى بالمركز الأول، وفريق الأمن الجامعى بالمركز الثاني، وقد تم إهداء ميداليات وجوائز مالية للفائزين بالمركز الأول والثاني، ولأفضل لاعب، وأفضل حارس مرمى.

الدكتور ياسر مجدي حتاتة الفائزين بدورة الكرة الخماسية جامعة الفيوم أمين عام الجامعة