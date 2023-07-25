بشرى سارة.. الأرصاد تعلن موعد انتهاء الموجة الحارة

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن موعد انخفاض درجات الحرارة، وانتهاء الموجة شديدة الحرارة التي تضرب البلاد حاليا، يوم السبت المقبل.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية عبر قناة "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، أنه بداية من يوم السبت المقبل نشعر بانخفاض في درجات الحرارة، وتراجع هذه الموجة شديدة الحرارة.

وتابعت غانم، أن هذا الطقس الحار أعلى من المعدل الطبيعي في هذا الوقت من العام، لافتة إلى أنه ينبغي الحذر من حالة الطقس، مشيرة إلى أن البلاد متأثرة بمنخفض الهند الموسمي وارتفاع كبير في نسبة الرطوبة، محذرة من انتشار شبورة مائية يومي الأربعاء والخميس، في الصباح الباكر، حتى الساعة السادسة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.