انتشال جثتي شابين غرقًا في مياه ترعة بأطفيح

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة جثتي شابين غرقا في مياه ترعة أبو قرني بكفر الواصلين بدائرة مركز شرطة أطفيح جنوب المحافظة.

تلقى المقدم مصطفى المهدي رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها غرق شابين في مياه ترعة أبو قرني بكفر الواصلين بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهرى وتم انتشال الجثتين وجرى نقلهما إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.