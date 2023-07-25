ads
الثلاثاء 25 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

انتشال جثتي شابين غرقًا في مياه ترعة بأطفيح

أرشيفيه
أرشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة جثتي شابين غرقا في مياه ترعة أبو قرني بكفر الواصلين بدائرة مركز شرطة أطفيح جنوب المحافظة.

تلقى المقدم مصطفى المهدي رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها غرق شابين في مياه ترعة أبو قرني بكفر الواصلين بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهرى وتم انتشال الجثتين وجرى نقلهما إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة النيابة العامة قوات الإنقاذ النهري مديرية امن الجيزة مركز شرطة أطفيح مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة غرق شابين