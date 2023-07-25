إيلون ماسك قد يواجه تحديات قانونية عقب استبدال تسمية تويتر بـ"إكس"

قد يواجه قرار الملياردير إيلون ماسك تغيير اسم تطبيق "تويتر" إلى "أكس" تحديات قانونية، إذ تمتلك شركتا "ميتا" و"مايكروسوفت" حقوقاً ملكية فكرية للمسمى ذاته.

ويستخدم حرف اللغة الإنجليزية "أكس" في العلامات التجارية على نطاق واسع، لدرجة أنه مرشح لطعون قانونية، والشركة التي كانت تعرف سابقاً باسم "تويتر" قد تواجه عقبات مستقبلاً في الدفاع عن هويتها الجديدة "أكس".

وقال جوش جيربن، وهو محام متخصص في القضايا المتعلقة بالعلامات التجارية، "من المؤكد بنسبة 100 في المئة أن يرفع أحدهم دعوى قضائية على ’تويتر‘ بسبب ذلك"، وأضاف أنه أحصى نحو 900 علامة تجارية أميركية سارية مسجلة باسم "أكس" في كثير من الصناعات.

وغير ماسك أمس الإثنين اسم شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى "أكس"، كما كشف عن شعار جديد للمنصة عبارة عن حرف "أكس" باللون الأبيض على خلفية سوداء.

ويحق لمالكي العلامات التجارية، التي تحمي أشياء مثل الأسماء التجارية والشعارات، رفع دعاوى التعدي على حقوق ملكية العلامة التجارية إذا استخدمت شركة أخرى علامة قد تسبب التباساً لدى المستهلك، وتتراوح الأحكام في مثل هذه الدعاوى بين التعويضات المالية وحظر استخدام العلامة.

وتمتلك "مايكروسوفت" منذ 2003 علامة تجارية باسم "أكس" متعلقة بمنصة ألعاب الفيديو "أكس - بوكس" التابعة لها. كما تمتلك "ميتا بلاتفورمز"، التي أطلقت في الآونة الأخيرة منصة "ثريدز" المنافسة لـ"تويتر"، علامة تجارية اتحادية مسجلة في 2019 للحرف "أكس" باللونين الأزرق والأبيض وتستخدمها في مجالات تشمل البرمجيات ووسائل التواصل الاجتماعي.

ولم ترد الشركات الثلاث على طلبات للتعليق.

خدمات مالية

في الأثناء أكد ماسك في تغريدة اليوم الثلاثاء، أن "تويتر" سيتيح لمستخدميه في الأشهر المقبلة "إدارة" ما وصفه بـ"العالم المالي" الخاص بهم.

إمكان تقديم خدمات مالية، على غرار "وي تشات" في الصين.

ويستمد "تويتر" الذي أسس في عام 2006 اسمه من صوت الطيور، واستخدم علامته التجارية منذ أيامه الأولى عندما اشترت الشركة سهم رمز لطائر أزرق في مقابل 15 دولاراً، بحسب موقع "كرييتف بلوك".

وبدل ماسك مساء الأحد صورة صفحته الشخصية إلى شعار الشركة الجديد الذي وصفه الملياردير بأنه "حد أدنى من فن الديكور"، وحدث رابط سيرته الذاتية إلى "أكس.كوم" الذي يعيد التوجيه الآن إلى "تويتر.كوم".

وأشار كذلك إلى أنه بموجب الهوية الجديدة للموقع، سيطلق على المناشير تسمية "أكس

