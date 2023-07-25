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الثلاثاء 25 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الزمالك يهنئ المثلوثي بعيد ميلاده

حمزة المثلوثي
حمزة المثلوثي
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هنأ نادي الزمالك، حمزة المثلوثي لاعب المنتخب التونسي والفارس الأبيض، بعيد ميلاده والذى يوافق اليوم الثلاثاء .

وكتب النادي الأبيض عبر حسابه بفيس بوك: يوافق اليوم عيد ميلاد لاعبنا الدولي "حمزة المثلوثي"، كل عام وانت بخير يا حمزة .

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباريات البطولة العربية التي ستنطلق يوم 27 يوليو الجاري في السعودية.

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولة كلا من :

 حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم. 

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي. 

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد عبد الرحيم "ايشو" – إبراهيما نداى – محمود عبد الرازق "شيكابالا". 

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسى – علي ياسر - محمد صلاح ذكي. 

ويبدأ الزمالك مشواره بالبطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي يوم الجمعة 28 يوليو ثم الشباب السعودي يوم الإثنين 31 من الشهر ذاته ثم النصر السعودي يوم 3 أغسطس المقبل.

الزمالك البطولة العربية حمزة المثلوثي الاتحاد المنستيري