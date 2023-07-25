لتقديم التهنئة.. رئيس النيابة الإدارية يستقبل وفدا من المستشارين

استقبل المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، وفدًا من المستشارين أعضاء مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية بالبحيرة، يتقدمهم المستشار أحمد حسين - رئيس مجلس إدارة النادي.

وعقب ذلك استقبل، وفدًا من المستشارين أعضاء مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية ببني سويف، يتقدمهم المستشار محمد عبد الوهاب - رئيس مجلس إدارة النادي.

تأتي الزيارتان، في إطار تقديم التهنئة للمستشار حافظ عباس، بمناسبة توليه منصبه الرفيع رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.

وفي ختام الزيارتين، قام رئيسا مجلسي إدارة الناديين، بإهداءه الدرع التذكاري الخاص بنادي مستشاري النيابة الإدارية بالبحيرة، وذلك الخاص بنادي مستشاري النيابة الإدارية بني سويف.



