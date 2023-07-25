الشركة المنظمة لحفل "ترافيس سكوت": خسائر إلغاء الفعالية تصل إلى 300 مليون جنيه

كشف محمد سراج، العضو المنتدب والمدير التنفيذي للشركة المنظمة لحفل الرابر الأمريكي ترافيس سكوت، حقيقة الصورة المتداولة للنجم الأمريكي في الأهرامات اليوم، مؤكداً أن الصورة "غير حقيقية" رافضًا نفي أو تأكيد وصول النجم الأمريكي إلى مصر.



قال سراج خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات" عبر فضائية "النهار" مساء اليوم الثلاثاء، إن الشركة لم تحصل حتى الآن على التصاريح الخاصة بدخول منطقة الأهرامات للتجهيز للحفل، رغم أنه من المقرر إقامته الجمعة المقبلة.

وأشار إلى أن موقف الحفل حتى الآن معلق، موضحًا :"إحنا واقفين في النص، مش عارفين نعمل إيه! محتاجين حد يقولنا كملوا أو وقفوا، إحنا خايفين نوقف شغل ناخد الموافقة، أو نكمل شغل ومناخدش الموافقة، إحنا هنحترم القرار أيا كان، إحنا للأسف مضطرين نفضل مكملين لحد ما حد يقولنا وقفوا".

ولفت إلى أن الشركة تحتاج 10 أيام من أجل تجهيزات الحفل في منطقة الأهرامات، رغم أنه باقي على موعد الحفل المعلن 3 أيام فقط، مشيرًا إلى أن خسائر إلغاء الحفل تصل إلى 300 مليون جنيه.