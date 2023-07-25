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الثلاثاء 25 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

الأكاديمية الوطنية للتدريب: استمرار المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى ضمن "المرأة تقود للتنفيذيات"

الاكاديمية الوطنية
الاكاديمية الوطنية
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أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب عن استمرار المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات"، والتي تستمر على مدار ثلاثة أيام متتالية ل٣٦٠ متقدمة

حيث يشارك في لجان المقابلات عدد من الوزراء والخبراء وكبار الشخصيات العامة، بالإضافة إلى أعضاء مجلس أمناء الأكاديمية.

يسعى برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات" إلى إعداد المصريات في المواقع التنفيذية بمختلف المؤسسات بالقطاعين الحكومي والخاصة عن طريق تنمية المهارات والقدرات والجدرات لديهن وإعدادهن للقيادة التنفيذية في القطاعات المختلفة؛ وفقًا لرؤية الدولة في تنمية وتمكين المرأة.

ويأتي متسقًا مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، حيث يهدف البرنامج إلى تنمية مهارات المرأة والاستثمار في تدريبها من خلال حزمة متكاملة من البرامج النظرية والعملية؛ من أجل منحها فرص حقيقة للمشاركة والتأثير في المناصب والمواقع التنفيذية.

اهتمام الأكاديمية المقابلات الشخصية الوزراء والخبراء وكبار الشخصيات