الإعدام لعاطل قتل شابا وشرع في قتل والده بالمرج

قضت محكمة جنايات القاهرة بالاعدام لعاطل متهم بقتل شاب والشروع في قتل والده، كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 15 عاما لشقيق المتهم وصديقه، لاشتراكهم معه في الجريمة.

صدر القرار في القضية رقم 28610 لسنة 2022 جنايات المرج.

وجاء في أمر إحالة المتهمين محمد. و. ا عاطل ، "ابراهيم. و. ا" عاطل وصديقه"صابر. ص وأنه علي إثر مشاجرة نشبت بين طرفي الواقعة، قام على اثرها المتهمين باعداد العدة، والتوجه لمحل اقامة المجني عليهم مستقلين دراجة بخارية ومحرزين اسلحة نارية وبيضاء، ومرددين عبارات تهديد لوالد المجني عليه المتوفي وأهله قائلين" هنقتلك يا صبري انت وعيالك.

واضاف امر الاحالة : ما ان ظفر المتهمين بالمجني عليهم حتى اطلق المتهم الاول عيارا ناريا صوب المجني عليه المتوفي" اشرف صبري" واستقرت في صدره وجسده، والتي اودت بحياته في الحال، قاصدا ازهاق روحه.

كما شرعوا في قتل شقيقه" صلاح صبري"18 عام عامل بجراج سيارات، ووالدهم بان اطلق المتهم الاول صوبهم اعيرة نارية.

ألقت قوات الأمن بقسم شرطة المرج القبض غلي المتهمين وبتقتيشهم عثر بحوزتهم، علي لاسلحة النارية والبيضاء المستخدمة في المشاجرة وبمواجهتهم اعترفوا ارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية..