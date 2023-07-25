"جنوب الوادي" تستقبل لجنة الأعلى للجامعات لمتابعة اختبارات القدرات

استقبل الدكتور بدوى شحات نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون التعليم والطلاب نائبا عن الدكتور يوسف غرباوى رئيس الجامعة وبحضور الدكتور احمد حلمى مدير مركز القياس والتقويم بالجامعة وفد المجلس الاعلى للجامعات والذى يضم الدكتور محمد سيد الاستاذ المساعد بتربية سوهاج والاستاذ طه محمود عبده والاستاذ احمد عبد المعبود القطان من وزارة التعليم العالى وذلك لمتابعة اعمال اختبارات القدرات بكليتي التربية النوعية والرياضية والتى بدأت 15 يوليو الجارى وتستمر حتى 3 اغسطس 2023.



حيث رحب الدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة باعضاء اللجنة ونقل تحيات الدكتور يوسف غرباوى رئيس الجامعة لاعضاء اللجنة واشار بان جامعة جنوب الوادى وبتوجيهات من الدكتور يوسف غرباوى رئيس الجامعة تقوم بمتابعة اختبارات القدرات بكليتي التربية النوعية والرياضية بشكل دورى وعلى مدار الساعة واضاف نائب رئيس الجامعة بان ادارة الكليات توفر اقصى سبل الراحة للطلاب الجدد والتسهيل عليهم.



وتابعت اللجنة سير العمل فى منافذ توريد الرسوم والاختبار ولجان اختبارات القدرات وغرف الكنترول بكليتي التربية الرياضية والتربية النوعية.



شهد الجولة التفقدية الدكتور محمد سعيد عميد كلية التربية النوعية والدكتور أشرف موسي عميد كلية التربية الرياضية ووكلاء ورؤساء الاقسام بكليتي التربية النوعية والرياضية.