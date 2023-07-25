حملة أمنية بدمياط لضبط الخارجين على القانون

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط بتوجيه حملة أمنية إستهدفت دوائر مراكز شرطة “دمياط – كفر البطيخ – كفر سعد” وقسم شرطة دمياط الجديدة.. أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط 4 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. بإجمالى مضبوطات (كمية من مخدر الحشيش وزنت 8,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 15 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 3 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيروين - طبنجة – فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار) بحوزة (5 متهمين "لعدد 3 منهم معلومات جنائية").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة .