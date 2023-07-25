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الثلاثاء 25 يوليو 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

صور| الوادي الجديد تُقيم مؤتمر "الزراعات التعاقدية وتمويل المشروعات التنموية"

مؤتمر الزراعات التعاقدية
مؤتمر الزراعات التعاقدية وتمويل المشروعات التنموية
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نظمت محافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، مؤتمر "الزراعات التعاقدية وتمويل المشروعات التنموية الزراعية والصناعية في مركز الخارجة وبحيرة باريس" بقاعة المؤتمرات بالديوان العام، بحضور ممثلي البنك المركزي المصري والبنك الأهلي المصري، ولفيفٌ من أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعددٌ من المزارعين وممثلي الشركات الزراعية.

وتطرّق المؤتمر لأهمية الزراعات التعاقدية لمستقبل الزراعة في مصر، وتم استعراض طرق التمويل والمبادرات والتيسيرات التي يقدمها البنك المركزي المصري والبنك الأهلي المصري لدعم المزارع وتشجيع الزراعات التعاقدية، كما عرضت الشركات الزراعية المختلفة لأهم الخدمات التي تقدمها، واختتم المؤتمر بحوار مفتوح مع المزارعين وممثلي الشركات الزراعية للرد على التساؤلات والاستفسارات.

هذا ويستكمل المؤتمر عمله غدًا بمركز الداخلة؛ سعيًا للوصول للمزارعين وصغار المستثمرين بمختلف مراكز المحافظة.

مؤتمر الزراعات التعاقدية وتمويل المشروعات التنموية (1)
مؤتمر الزراعات التعاقدية وتمويل المشروعات التنموية (1)
مؤتمر الزراعات التعاقدية وتمويل المشروعات التنموية (2)
مؤتمر الزراعات التعاقدية وتمويل المشروعات التنموية (2)
مؤتمر الزراعات التعاقدية وتمويل المشروعات التنموية (3)
مؤتمر الزراعات التعاقدية وتمويل المشروعات التنموية (3)
مؤتمر الزراعات التعاقدية وتمويل المشروعات التنموية (4)
مؤتمر الزراعات التعاقدية وتمويل المشروعات التنموية (4)
مؤتمر الزراعات التعاقدية وتمويل المشروعات التنموية (5)
مؤتمر الزراعات التعاقدية وتمويل المشروعات التنموية (5)
مؤتمر الزراعات التعاقدية وتمويل المشروعات التنموية (6)
مؤتمر الزراعات التعاقدية وتمويل المشروعات التنموية (6)
مؤتمر الزراعات التعاقدية وتمويل المشروعات التنموية (7)
مؤتمر الزراعات التعاقدية وتمويل المشروعات التنموية (7)
مؤتمر الزراعات التعاقدية وتمويل المشروعات التنموية (8)
مؤتمر الزراعات التعاقدية وتمويل المشروعات التنموية (8)
مؤتمر الزراعات التعاقدية وتمويل المشروعات التنموية (9)
مؤتمر الزراعات التعاقدية وتمويل المشروعات التنموية (9)
مؤتمر الزراعات التعاقدية وتمويل المشروعات التنموية (10)
مؤتمر الزراعات التعاقدية وتمويل المشروعات التنموية (10)
البنك الجهاز البنك المركزى المصرى الزراعة الوادي الجديد