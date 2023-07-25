30 يوليو.. حفل فني للفنانة مروة ناجي بمهرجان جرش للثقافة والفنون

تحيي المطربة مروة ناجي، حفلا فنيا جديدا، في الثامنة والنصف من مساء الأحد المقبل، الموافق 30 يوليو الجاري، على المسرح الشمالي، وذلك ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في نسخته السابعة والثلاثين، بمدينة جرش الأردنية.

تقدم الفنانة مروة ناجي مجموعة من الأغاني التراثية لكبار نجوم زمن الفن الجميل، بالإضافة إلى باقة من أحدث أغانيها الحديثة.

يقام المهرجان خلال الفترة من 26 يوليو الجاري حتى 5 أغسطس المقبل، وهو مهرجان فني ثقافي يُعقد سنويًا في مدينة جرش الأثرية شمال الأردن.

وقد تأسس المهرجان عام 1981، ويقدم عروض فولكلورية راقصة، والتي تؤديها فرق محلية وعالمية، بالإضافة إلى رقصات الباليه، والأمسيات الموسيقية، والمسرحيات وعروض الأوبرا، وتشتهر بأمسِيات غنائية لمغنيين عرب وعالميين.

يلعب المهرجان الذي يستند على الإرث التاريخي والإبداعي العريق دورًا مهما في تنمية المجتمع المحلي من خلال إنعاش الوضع الاقتصادي لمنطقة جرش وجوارها، وتسهم إقامة فعاليات المهرجان في مدينة جرش الأثرية في تنشيط الحركة السياحية الوطنية والخارجية، وتحريك الواقع التجاري للمدينة الذي ينعكس تَنْمَوِيًّا على أبناء المحافظة.