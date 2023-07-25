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الثلاثاء 25 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

وزير التعليم العالي يلتقي طلاب الجامعة البريطانية في مصر بالمملكة المتحدة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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التقي  الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عددًا من طلاب كلية الهندسة بالجامعة البريطانية في مصر، خلال تواجدهم في المملكة المتحدة، على هامش مشاركتهم في برنامج التبادل الطلابي والرحلات  الصيفية العلمية التي تنظمها الجامعة البريطانية لطلابها بالتعاون مع جامعة لينكولين ببريطانيا، وبالتزامن مع تواجد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالسفارة المصرية بلندن.

وترأس وزير التعليم العالي، مائدة مستديرة شارك فيها طلاب الجامعة البريطانية باعتبارهم الممثلين الوحيدين لطلاب المرحلة الجامعية، وتبادلوا الحديث حول دراستهم في المملكة المتحدة، وبرامج التبادل الطلابي الصيفية، بالإضافة إلي الحديث عن زيارة الطلاب لجامعة لينكولن التي تساهم في صقل مهارتهم  ومنحتهم فرصة حقيقية لإكتساب خبرات جديدة، تزامنًا مع استراتيجية الجامعة البريطانية في مصر لإشراك الطلاب في التعلم والتجارب الثقافية العالمية.
كما شارك في المائدة المستديرة، عددًا من أعضاء هيئة التدريس والمسؤولين بالجامعة البريطانية، وهم الأستاذ الدكتور تامر عادل محمد، وكيل كلية الهندسة لخدمة المجتمع والمشروعات بالجامعة البريطانية، والدكتورة نهى أحمد مصطفى،  مدرس بقسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة، والسيد علم مهبوبل، مدير الخدمات الطلابية.

يأتي ذلك ضمن مشروع “Going Global” الممول من المجلس الثقافي البريطاني بالاشتراك مع جامعة لينكولن التي يمثلها الدكتور أحمد السراجي.

 

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