محافظ مطروح يطلق مسابقة لاختيار أحسن قرية في توفير الخدمات للمواطنين

أطلق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، مسابقة بين رؤساء القرى لاختيار أحسن قرية في تيسير وتوفير الخدمات للمواطنين مع التأكيد على دور رؤساء القرى ومتابعتهم المستمرة والاستماع لاحتياجات وطلبات المواطنين.



جاء ذلك خلال اجتماع محافظ مطروح مع رؤساء القرى بمدينة مرسى مطروح، بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، والعميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسى مطروح، ورؤساء قرى مركز ومدينة مرسى مطروح، ومديري الإدارات المعنية بالمحافظة.



وناقش محافظ مطروح مع رؤساء القرى مطالب واحتياجات كل قرية والإمكانيات المتاحة، مع التشديد على متابعة جهود النظافة ومنع التعديات على أراضى الدولة والاستقرار في تقديم الخدمات سواء بالوحدات الصحية والمدارس ومراكز الشباب والكهرباء والطرق الداخلية والمياه وغيرها وتوافر الخدمات المختلفة بالقرية وتشغيلها بالشكل الجيد والإبلاغ عن أى معوقات لسرعة حلها.

وشدد محافظ مطروح على تحمل رؤساء القرى لمسئوليتهم كقناة اتصال بين المحافظة وأهالى القرية، ومحاسبة أى تقصير مع متابعة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية وكفاءة البنية التحتية، وضرورة تواصلهم الدائم والمستمر مع الأهالي ومتابعة شكواهم لسرعة حلها، مع حصر مطالبهم ورفعها لمجلس المدينة أو للمحافظة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الإمكانيات والموارد المتاحة أوالتنسيق بشأنها مع الجهات المعنية.



وأكد محافظ مطروح كذلك على أهمية ودور رؤساء في حصر كافة مطالب القرى لطرحها في الخطط الاستثمارية للمحافظة وفق الأولويات والاعتمادات المالية المتاحة، موجها أنه سيتم عقد لقاء دورى شهرى مع رؤساء القرى ومتابعة ما يتم تنفيذه وأى معوقات لمواجهتها.

محافظ مطروح يطلق مسابقة لاختيار أحسن قرية تيسير وتوفير الخدمات للمواطنين

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