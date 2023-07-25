جمعية تنمية الطاقة تكشف حقيقة فرض ضرائب علي الطاقة الشمسية

نفت جمعية تنمية الطاقة “سيدا” فرض اي ضرائب علي إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، مؤكدة ان هذه الأخبار غير صحيحة جملة وتفصيلا.

وتناول اليوم عدد من مواقع التواصل خبر تم نشره عن طريق موقع تابع للتنظيم الارهابى يزعم بأن الحكومة ستفرض ضريبة على إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وزعم كذلك الخبر فرض رسوما جمركية على استيراد الألواح الشمسية.

وأكدت “سيدا” ان هذه الاخبار كاذبة وغير حقيقية والقصد منها إحداث بلبلة فى الأسواق .

وقال المهندس ايمن هيبة مدير عام الجمعية، ان محطات الطاقة الشمسية معفاه من رسوم الدمج وحتى قدرة ١٠ ميجا وات “١٠ آلاف كيلو وات” وهى قدرة ضخمة جدا، كما أن الخلايا الشمسية ومكونات الطاقة الشمسية تخضع للضريبة جمركية مخفضة قدرها 2 % فقط.

ودعت و جمعية تنمية الطاقة “سيدا”، المواطنين الا ينساقوا خلف الاخبار الملفقة ولا يلتفتوا للمواقع المضللة.