الكرملين: ضغوط من الولايات المتحدة وفرنسا لإعاقة القمة الروسية-الإفريقية

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف، أن كل الدول الإفريقية تعرضت لضغوط غير مسبوقة من الولايات المتحدة وفرنسا ودول غربية أخرى لإعاقة القمة الروسية - الإفريقية في بطرسبورج، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وقال بيسكوف: "نعتقد أن مثل هذا الخط للولايات المتحدة وفرنسا ودول أخرى يجب إدانته، فهو يستحق الإدانة، في الواقع هم لا يسمحون للحق السيادي للدول الأفريقية في اختيار الشركاء بشكل مستقل، لتوسيع التعاون والتفاعل في مختلف المجالات ومناقشة قضايا الساعة".

وصباح اليوم الثلاثاء، قال أوليغ أوزيروف، سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية ورئيس أمانة "منتدى الشراكة الروسية الأفريقية"، إن تطوير العلاقات مع روسيا لا يمنع دول أفريقيا من إقامة تعاون مع الدول الغربية، مضيفا أن تقوية الروابط مع موسكو لا يعني أنه يجب على أفريقيا أن تختار بين روسيا والغرب.

وتابع أوزيروف: "نحن نتعامل مع شركائنا الأفارقة على قدم المساواة، على أساس مبدأ المساواة السيادية للدول، وليس مثل العديد من دول الغرب، مثل المعلمين مع الطلاب غير المجتهدين".