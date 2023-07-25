رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يصلى القداس الإلهى خلال افتتاح مؤتمر السيدات

افتتح اليوم الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية مؤتمر السيدات الأسقفى، بصلوات القداس الإلهى، إذ يحمل المؤتمر شعار "كبنّاء حكيم" حيث يعقد المؤتمر فى بيت الحكمة بمنطقة الشروق على مدارِ ثلاثة أيام.

وتحدث رئيس الأساقفة فى عظته عن: شفاء ابنة المرأة الفينيقية وعدم يأسها، بعد أن ردها المسيح أكثر من مرة ولكنها كانت مُصممة ولديها إيمان أن يمنح المسيح شفاءًا لابنتها.

وقال رئيس الأساقفة: لجأت الأم إلى كل وسائل الشفاء الممُكنة ولكنها تيقنت بعد ذلك أن الشفاء هو من الله، فتجردت الأم من كل أنانيد وذهبت طالبة الشفاء من المسيح، مثلما تجرد المسيح من كل المسيح من كل شىء على الصليب ليزيل عنا الآلام.

واستكمل رئيس الأساقفة: واجهت المرأة كثير من العقبات لتقابل المسيح، إذ كان لديها إيمان بأنه سيشفى ابنتها، فكانت إمرأة لحوحة، مضيفًا: ليس لدينا غير الله لنلجأ له وقت الضيق والمتاعب، فاللجاجة فى الصلاة والطلب من الله هما اللذان يخلصان الإنسان من الضيق.

واختتم رئيس الأساقفة: أصلى أن نفتح الباب ونسجد عند أقدام المسيح لننال المغفرة والشفاء، مثلما فعلت الكنعانية حتى تنتصر على الخطية.