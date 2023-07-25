إزالة 13 حالة تعد بأسوان وتكثيف أعمال النظافة بمشروعات حياة كريمة

شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على مواصلة التنسيق بين مسئولى الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية وجهات الولاية المختلفة لتنظيم الحملات المكبرة لإزالة التعديات على أراضى الدولة سواء كانت بناء أو زراعية صادر لها قرارات سابقة أو يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية ، موجهاً بأن يتوازى مع ذلك القيام بأعمال رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات ، وتكثيف النظافة العامة بالميادين والشوارع الرئيسية والداخلية .

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة المهندس سيد مدنى بتنظيم حملات مكبرة إستهدفت إزالة 13 حالة تعدى بمساحة 14 ألف و 710 م2 ، وقد شملت إزالة 3 حالات بمنطقة المحمودية عبارة عن تعدى على أرض مخصصة لمدرسة ، مع إزالة 4 حالات فورية بنطاق حى جنوب المدينة بمساحة 3310 م2 ، حيث كانت الحملة برئاسة محمد حسين نائب رئيس المدينة ، وعلاء الدين آدم رئيس حى جنوب ، والفنيين والعاملين بالحى ، مدعوين بالمعدات الثقيلة بمعاونة الجهات الأمنية بقيادة مساعد مدير أمن أسوان ، وهو الذى توازى مع قيام الوحدة المحلية أيضاً بإزالة 6 حالات في المهد بمناطق خور أبو سبيرة والأعقاب ، وقرية الهلال منهم 2 حالة لطاحونة بمساحة 11 ألف ة 400 م2 .

وقد تم تنفيذ الحملة بإشراف محمود بهاء نائب رئيس المدينة ، وبمشاركة جابر فتحى رئيس قرية أبو الريش بحرى والفنيين بالقرية، وبمعاونة الجهات الأمنية .

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمدينة السباعية بقيادة محمود عليان بتنفيذ أعمال النظافة العامة ، وكنس ورش وجرد الأتربة بالطريق الرئيسى على الجانبين لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى بكافة أنحاء المدينة ، بالإضافة إلى القيام بمتابعة أعمال مشروع الصرف الصحى الخاص بخط الإنحدار بالمدينة الجارى تنفيذه ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .

فيما قامت الوحدة المحلية لمدينة الرديسية بقيادة يحيى مصطفى بمتابعة الأعمال الجارية بإنشاء مول داخل المدينة ضمن الخطة الإستثمارية .

يأتي ذلك إستكمالاً لسلسلة الجهود الجارية لتحقيق المستهدف من المرحلة الثالثة للموجه الـ 21 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة وذلك طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

IMG-20230725-WA0044

IMG-20230725-WA0041

IMG-20230725-WA0043

IMG-20230725-WA0042

IMG-20230725-WA0040

IMG-20230725-WA0038

IMG-20230725-WA0039

IMG-20230725-WA0037

IMG-20230725-WA0036