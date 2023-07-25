ads
الثلاثاء 25 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

المفوضية الأوروبية تحول الشريحة الثانية من المساعدات المالية لأوكرانيا بقيمة 1.5 مليار يورو

أورسولا فون دير لاين
أورسولا فون دير لاين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم عن تحويل الشريحة التالية من المساعدة المالية الكلية الإضافية لأوكرانيا بمبلغ 1.5 مليار يورو.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء في تغريدة على تويتر إنه مع استمرار روسيا في حربها القاسية، نواصل دعم أوكرانيا. لقد دفعنا اليوم 1.5 مليار يورو أخرى للمساعدة في استمرار عمل الدولة وإصلاح البنية التحتية".

كما أدانت رئيسة المفوضية الأوروبية الإجراءات الروسية الهادفة لتدمير تخزين الحبوب في أوكرانيا والبنية التحتية للموانئ.

وفي ختام التغريدة، تعهدت فون دير لاين بمزيد من الدعم لأوكرانيا المحاصرة: قائلة "سيأتي المزيد".

يذكر أنه في 10 ديسمبر وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على اقتراح المفوضية الأوروبية بتخصيص دعم مالي إضافي لأوكرانيا في عام 2023. ويبلغ البرنامج الجديد للمساعدة المالية الكلية 18 مليار يورو وسيتم تحويل أموال القروض إلى ميزانية الدولة طوال عام 2023 بأجزاء متساوية مع مراعاة التقدم الذي أحرزته أوكرانيا في الوفاء بالشروط المتفق عليها بين الأطراف. 

المفوضية الأوروبية الشريحة التالية المساعدة المالية 1 5 مليار يورو أوكرانيا