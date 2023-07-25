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الثلاثاء 25 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

حملة أمنية تضبط كميات ضخمة من الأسلحة النارية في أسيوط

حملة امنية اسيوط
حملة امنية اسيوط
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 قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة منفلوط.. أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
 ضبط 43 قطعة سلاح نارى .. عبارة عن (14 بندقية آلية –
15 بندقية خرطوش – طبنجة - 13 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (43 متهم " لعدد 31 منهم معلومات جنائية").
 ضبط 5 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم كميات من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 6 متهمين "لـ 4 منهم معلومات جنائية".
 تنفيذ 631 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حكم قضائي ة حملة أمنية أسيوط