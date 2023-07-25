قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة منفلوط.. أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
ضبط 43 قطعة سلاح نارى .. عبارة عن (14 بندقية آلية –
15 بندقية خرطوش – طبنجة - 13 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (43 متهم " لعدد 31 منهم معلومات جنائية").
ضبط 5 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم كميات من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 6 متهمين "لـ 4 منهم معلومات جنائية".
تنفيذ 631 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
الأخبار
حملة أمنية تضبط كميات ضخمة من الأسلحة النارية في أسيوط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة منفلوط.. أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة منفلوط.. أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: