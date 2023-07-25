أستاذ تاريخ: تغيرات المناخ لها دور كبير في حرائق الغابات باليونان

قال الدكتور على قطب، أستاذ المناخ، إن التغيرات المناخية لها دور كبير فى حرائق اليونان لأنها تساهم فى ارتفاع درجات الحرارة وطول الموجات الحرارية وشدة الحرارة، وارتفاع درجات الحرارة فى منطقة غابات يؤدى لحرقها نتيجة انبعاث غاز الأكسجين فيها.

وأضاف على قطب خلال مداخلة بقناة "إكسترا نيوز"، أن انتشار حرائق الغابات فى اليونان كارثة بكل المقاييس، لأنها تزيد من الانبعاثات الكربونية وهى ضرر وتؤدى لتلوث بيئى وهوائى، ووقف هذه الحرائق يتم من قبل الحكومة اليونانية أو المساعدة من قبل دول أوروبا المحيطة.

وتابع قطب، أن درجات الحرارة مستمرة فى الارتفاع حتى نهاية الأسبوع لكن ستخف الموجة على منطقة الشرق الأوسط الجمعة المقبلة نتيجة منخض الهند الموسمى وما يحدث من تراجع بسيط على منطقة أوروبا.

وأوضح أن حرائق الغابات ينبعث منها دخان والذى يحوى غازات ثانى أكسيد الكربون وأول ثانى أكسيد الكربون وغازات مضرة للبيئة تتصاعد لطبقات الجو العليا وحركة الرياح فى طبقات الجو العليا تتحرك من الغرب للشرق وتأثيرها يكون أكثر على المناطق الشرقية من اليونان.