جون كيري يزور الهند لتعزيز الأهداف المشتركة بشأن المناخ والطاقة النظيفة

يقوم المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشؤون المناخ جون كيري، بزيارة تستغرق خمسة أيام إلى الهند اعتبارًا من اليوم الثلاثاء لمناقشة المناخ والطاقة النظيفة، وتأتي هذه الزيارة عقب رحلته إلى الصين.

وسيزور كيري دلهي وتشيناي خلال زيارته من 25 إلى 29 يوليو. وفي دلهي، سيلتقي كيري بكبار المسؤولين الحكوميين. وتهدف زيارة كيري إلى تعزيز الأهداف المشتركة بشأن المناخ والطاقة النظيفة، بما في ذلك الجهود المتبادلة لبناء منصة للاستثمار في الطاقة المتجددة وحلول التخزين، ودعم نشر حافلات عديمة الانبعاثات، وتنويع سلاسل توريد الطاقة النظيفة، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان.

وأضاف البيان «في تشيناي، سيحضر الوزير كيري اجتماع وزراء البيئة والاستدامة المناخية لمجموعة العشرين».

وتجدر الإشارة إلى أن وزراء البيئة والاستدامة المناخية لمجموعة العشرين سيجتمعون في الـ28 يوليو في تشيناي.

وتأتي زيارة كيري إلى الهند في وقت تركّز فيه نيودلهي بشكل أكبر على الطاقة المستدامة.

وقال رئيس الوزراء ناريندرا مودي، يوم السبت الماضي، عبر رسالة بالفيديو في الاجتماع الوزاري للطاقة لمجموعة العشرين الذي عُقد في غُوا، إن الهند تخطط الآن لتحقيق 50 في المئة من القدرة المركبة غير الأحفورية بحلول عام 2030م.

وأكد رئيس الوزراء في الاجتماع الذي جمع الوزراء من دول مجموعة العشرين “لا يمكن أن يكتمل الحديث عن المستقبل أو الاستدامة أو النمو والتنمية بدون طاقة. إنها تؤثر على التنمية على جميع المستويات، من الأفراد إلى الدول”.

وأشار إلى أن الهند من بين رواد العالم في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتبذل جهودًا كبيرة في النمو الأخضر وانتقال الطاقة.

وفي وقت سابق، اختتم المبعوث الأمريكي لشؤون المناخ جون كيري زيارته التي استمرت أربعة أيام إلى الصين في 19 يوليو دون أي اتفاقيات جديدة. وفي الواقع، أصرّ الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في خطابه على أن الصين ستتابع أهدافها للتخلص التدريجي من التلوث بغاز ثاني أكسيد الكربون بوتيرتها الخاصة وبطريقتها الخاصة.

يشار إلى أنه استأنفت الصين وأمريكا أكبر دولتين ملوثتين في العالم المناقشات التي كانت مجمدة منذ عام بسبب العلاقات المتوترة حول تايوان والتجارة وقضايا أخرى.

وقال كيري إنه لم يشعر بخيبة أمل في النتيجة، مشيرًا إلى أن مجرد الحديث كان بمثابة تقدم ملحوظ، وفقًا لصحيفة واشنطن بوست.

وقال كيري: “لقد أجرينا محادثات صريحة للغاية، لكننا جئنا إلى هنا لبدء آفاق جديدة”، مضيفًا “من الواضح أننا سنحتاج إلى مزيد من العمل”.