حبس حرامي بطاريات السيارات في باب الشعرية

أمرت نيابة باب الشعرية، اليوم، بحبس متهم بسرقة بطاريات السيارات، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، والتحرى حول نشاطه الإجرامي.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة قسم شرطة باب الشعرية، وبحوزته (بطارية سيارة "مجهولة المصدر"، وبمناقشته عن مصدر البطارية المضبوطة بحوزته اعترف بمزاولته نشاطا إجراميا تخصص فى سرقة البطاريات من داخل السيارات بأسلوب "الضغط على الكابود" .

كما أقر بارتكابه (4) وقائع، سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.