محاكمة جنائية للمتهمين بقتل سائق "توك توك" في مصر القديمة

أحالت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، اليوم الثلاثاء، 3 متهمين بإطلاق الأعيرة النارية والتسبب في قتل سائق توك توك" في منطقة سوق الساحل، إلى المحاكمة الجنائية.

كشفت مناظرة النيابة أنه المتوفي أصيب بثلاث طلقات نارية بمنطقة الظهر أودت بحياته، وذلك أثناء قيامه بعمله داخل منطقة الساحل، بالتصادف مع نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية.

تلقى قسم شرطة مصر القديمة بلاغًا يفيد إطلاق أعيرة نارية في منطقة سوق الساحل بأثر النبي مما أسفر عن وفاة مواطن.

انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين أن الجثة لسائق توك توك، وتبين أن المتهمين أطلقوا النيران في المنطقة بهدف إثارة الفوضى والبلطجة، وتم ضبطهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة التي قررت حبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات.