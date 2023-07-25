الغرف السياحية تدرس المشاركة بمهرجان العلمين للرسم على الرمال

تلقى الاتحاد المصري للغرف السياحية، دعوة من مؤسسة الأمم المتحدة للفنون، بشأن ضرورة مشاركة المنشآت السياحية بمهرجان "العلمين الدولي للرسم والنحت على الرمال"، والذي يقام في الفترة من 26 يوليو وحتى 30 سبتمبر المقبل، بالممشى السياحي بمدينة العلمين، والذي تقيمه مدير ومؤسس المهرجان أنچيل جوزيف.

ويقام المهرجان لأول مرة في مصر والشرق الأوسط، بمشاركة 40 فنانا عالميا من 20 دولة، على مساحة 5000 متر مربع، منها 2000 متر لمهرجان الرمال، وباقي المساحة يقام عليها مسرحا لتقديم 20 حفلة شهريا، وحددت إدارة المهرجان سعر المتر للمشاركين بـ 2000 جنيه في اليوم، فيما يبلغ سعر الرعاية الحصرية 3 ملايين جنيه مصري.

وشمل الخطاب طلب رعاية اتحاد الغرف السياحية المادية والأدبية للحدث، مع توفير تذاكر الطيران والإقامة والتنقلات للمشاركين من الفنانين، وكذا مطالبة الاتحاد للغرف السياحية برعاية المهرجان ماديا، وكذا توجيه الغرف بتأجير مساحات من المهرجان لعرض وبيع منتجات شركات السياحة والبازارات والفنادق والمطاعم السياحية.

وشددت إدارة المهرجان على ضرورة الرد خلال 48 ساعة حتى يتسنى تنظيمه على هامش كرنفال العلمين الدولي.