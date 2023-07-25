علي صبحي: أتمني العمل مع تامر محسن

حل الفنان علي صبحي، ضيفا على زهرة رامي، على راديو إنرجي 92.1 ضمن خطة الإذاعة لتكريم نجوم بكرا الذين قدموا الكثير من الأعمال الناجحة في الأوانة الأخيرة.

وقال صبحي، إن الفضل في نجاح شخصية عيد في مسلسل "تحت الوصاية" للفنانة منى زكي هو للمخرج محمد شاكر والوقوف على تفاصيل الشخصية ، بجانب ما وضعه مؤلفا العمل لشكل الشخصية.

وتابع: "الكتابة كانت حلوة والمخرج كمان وكان في مرونة للممثل أنه يرتجل فبالتالي ساعدت على خروج الشخصية بالشكل ده الذي نال إعجاب الجمهور".

وكشف صبحي عن أن بدايته كانت من المسرح وظل يقدم به العديد من الأعمال المختلفة.

وتابع: "شخصية عيد الصياد موجودة في الحقيقة وكانت معانا خلال التصوير، وفي أول مشهد للصيد الذي جاء على متن المركب جميعنا قدمناه بشكل حقيقي دون مساعدة، ولكن الكثير من التفاصيل التقنية يرجعها فضلها للصياديين الحقيقيين".

وأعرب علي صبحي عن إمتتانه لمشاركته في فيلم "علي معزة"، قائلاً: "ممتن لعلي معزة وان اول عمل ليا اخد جايزة تمثيل في مهرجان كبير ".

وكشف عن رغبته في التمثيل مع أكثر من مخرج منهم المخرج تامر محسن وأعلن خلال الحلقة عن تحضيره لعمل فني جديد مختلف عن ما قدمه قبل ذلك.