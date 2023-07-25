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الثلاثاء 25 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بالقليوبية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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شهد طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي حادث اصطدام سيارة ميكروباص بالحاجز الخرسانى وسط الطريق اتجاه القاهرة، بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، ما أسفر عنه إصابة 7 أشخاص، جرى نقلهم لمستشفى بنها الجامعى، وصرح لبعضهم بالخروج عقب تلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد بورود بلاغ من عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بعد محطة وقود الشموت، اتجاه القاهرة، بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، دائرة المركز.

على الفور انتقل قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين اصطدام سيارة ميكروباص بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بالحاجز الخرساني وسط الطريق، بعد محطة وقود الشموت، اتجاه القاهرة، بسبب إنفجار إطار السيارة، ما أسفر عنه إصابة 7 أشخاص، وهم: "السيد ع ع"، 52 سنة، و"صباح ج إ" 35 سنة، و"سحر م ذ"، 38 سنة، و"علاء ك م"، 48 سنة، و"عاطف م ا"، 49 سنة، و"بدوي ع ا"، 63 سنة، و"محمود م م"، 29 سنة، وجميعهم مقيمين قرية الشقر دائرة مركز كفر شكر.

جرى نقلهم لمستشفى بنها الجامعي لتقديم العلاج اللازم، وتم السماح لبعضهم بالخروج عقب تلقى العلاج، تحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق

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