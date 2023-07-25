البورصة تخسر 4.2 مليار جنيه في ختام تعاملات الثلاثاء

تراجعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية في ختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، وانخفض رأس المال السوقي بنحو 4.2 مليار جنيه، مدفوعة بمبيعات المصريين، ليسجل في الختام نحو 1.172 تريليون جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.4%، ليغلق عند مستوى 17,479.94 نقطة، كما هبط مؤشر "EGX30 Capped" بنسبة 0.62% ليغلق عند 21,115.31 نقطة.

كما هبط مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 1.25%، ليغلق عند مستوى 3,396.75 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX100" بنحو 1.17%، ليغلق عند مستوى 5,051.53 نقطة، وانخفض أيضا مؤشر EGX50 بنسبة 0.95%، ليغلق عند مستوى 3,166.11 نقطة،

وهبط أيضا مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.41%، ليغلق عند مستوى 7,317.87 نقطة، كما تراجع مؤشر EGX ESG بنسبة 0.83%، ليغلق عند مستوى 2,904.44 نقطة.

وسيطر على تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب الاتجاه الشرائي، مسجلين صافي بلغ 12.7 مليار جنيه، 32.9 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع مسجلين صافي بلغ 45.6 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم لتسجل نحو 1.6 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 400.2 مليون سهم من خلال 57.4 ألف صفقة منفذة.