رئيس جامعة الأقصر يتابع ميدانيا سير اختبارات القدرات بكلية الفنون.. صور

حرص الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، خلال جولته التفقدية، اليوم الثلاثاء، على الاطمئنان على سير اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بكلية الفنون الجميلة، وذلك برفقة الدكتور أحمد محي حمزة، عميد الكلية، في إطار متابعته اليومية المتواصلة لسير الاختبارات بالكليات.

واطمأن رئيس الجامعة على حسن سير أداء الاختبارات، من خلال تفقد اللجنة مقر انعقاد الاختبارات، ومتابعة مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية بين الطلاب وتوفير مسافات مناسبة بين كل طالب داخل اللجنة، مشيدا بالإجراءات التي اتخذتها الكلية والتي تمثلت في تهيئة الجو الملائم وتوفير كافة سبل الراحة، وتجهيز قاعات وأماكن انتظار لائقة بالكليات التي يؤدى بها اختبارات القدرات.

وأكد الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، أن الجامعة حريصة على توفير المناخ الملائم للطلاب خلال فترة الاختبارات ليتمكنوا من أداء الاختبارات في سهولة ويسر دون مواجهة أية معوقات، مضيفاً أن خدمات التسجيل الإلكتروني لاختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق الفنون الجميلة تتم عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على الإنترنت، مؤكدا تطبيق كل الإجراءات بكل حزم، ذلك حرصا من جامعة الأقصر علي سلامة الطلاب أثناء تأدية الاختبارات.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أنه تم تشكيل لجان داخل الكلية لمتابعة سير اختبارات القدرات، فضلًا عن العمل على توفير سبل الراحة للطلاب وأولياء أمورهم، وتجهيز القاعات، وأماكن انتظار لائقة بالكلية، لافتاً إلى أن الجامعة قدمت كافة التسهيلات للطلاب في دفع مصروفات القدرات عن طريق خدمات الدفع الإلكتروني التي وفرتها الجامعة بمقار الكليات المعنية بالاختبارات، وإعداد فيديو توضيحي عن كيفية أداء الاختبارات والأوراق والمواعيد، وتحديد أرقام للرد علي استفسارات الطلاب.

كانت لجنة من المجلس الأعلى للجامعات، قد زارت جامعة الأقصر، لمتابعة سير اختبارات القدرات بكليات الجامعة، وتقديم الدعم اللازم، والرد على كافة الاستفسارات التي قد تطرح خلال فترة انعقاد الاختبارات، بالإضافة لتقديم الحلول لكافة العقبات التي قد تعيق سير العمل باختبارات القدرات.

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