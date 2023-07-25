غدا.. معرض بورسعيد للكتاب يحتفي بشعر الفصحى

يقدم معرض بورسعيد للكتاب، في دورته السادسة، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، وتحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، في الثامنة مساء غد الأربعاء، أمسية شعرية لشعر الفصحى.

يشارك في الأمسية الشعراء، أحمد عبدالحميد، سامح درويش، سعد الزكي، السيد الخميسي، السيد منصور، محمد حافظ، محمد عبدالهادي، محمد المغربي، نزار البيومي، هشام عبد الجواد، ويديرها الشاعر أحمد الأقطش.

وتأتي الأمسية ضمن فعاليات البرنامج الثقافي والفني المرافق لمعرض بورسعيد للكتاب، وفي إطار احتفالات وزارة الثقافة بذكرى مرور ٧١ عاما على ثورة ٢٣ يوليو.

ويستقبل المعرض الجمهور يوميا من الرابعة عصرا حتى الواحدة صباحا، وتنتهي هذه الدورة يوم ١ من أغسطس المقبل.

ويشارك في الدورة الحالية للمعرض ما يقرب من 60 ناشرًا، ما بين دور نشر خاصة، ومؤسسات صحفية، وقطاعات معنية بالنشر، تابعة لوزارة الثقافة.

وتشارك الهيئة المصرية العامة للكتاب في الدورة السادسة للمعرض، بما يقرب من 2000 عنوان من كافة السلاسل التي تصدر عنها.