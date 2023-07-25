ads
الثلاثاء 25 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

كل حاجة بتتباع والراوتر بـ5 جنيهات.. حكاية تجارة الخردة في السيدة عائشة

كل حاجة بتتباع
كل حاجة بتتباع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يعمل مئات المواطنين في الآونة الأخيرة في بيع الخردة وجمعها من الشوارع، لما فيها من مكاسب كبيرة خاصة بعد ارتفاع اسعار طن الكانز إلى أكثر من 30 الف جنيه، حيث يعمل الشاب الثلاثيني شريف في هذه المهنة منذ  سنوات طويلة، حيث يعتبرها الصنعة التي يجني منها قوت يومه.

يقول شريف إن البيع في هذه المنتجات يشمل كل شيء سواء ادوات منزلية والأجهزة، وغيرها من الاشياء التي يتطلبها الشخص في المنزل، وبالتالي تكون في متناول الجميع، حيث تبدأ الأسعار من جنيه إلى 100 جنيه، وهذه الأشياء يتم الحصول عليها من  قمامة الفنادق المصانع والشركات، ويكون بها أخطاء بسيطة يتم تصليحها وبيعها. 
وأضاف الشاب إن البيع في هذه الشغلانة يكون "عمياني" يعني أن المشتري لا يحق له أن يجرب الشيء الذي يشتريه: "أنا ابيع الحاجة وانت ورزقك، لو شغالة بتاعتك لو بايظة بتاعتك"، لان الشراء في البداية من التجار يكون بالكميات وليس بالقطعة.

تجارة الخردة تجار الخردة سوق السيدة عيشة