جامعة برج العرب التكنولوجية تشارك مكتبة الإسكندرية في مؤتمر "اختر كليتك"

شاركت جامعة برج العرب التكنولوجية في حضور مؤتمر “اختر كليتك” الذي نظمته مكتبة الإسكندرية، حيث يهدف المؤتمر إلى إرشاد ومساعدة الطلاب لاختيار الكلية التي تتناسب مع ميولهم وقدراتهم، وخلق طالب متميز قادر علي الإبداع والابتكار وبناء المستقبل.

والجدير بالذكر بأن جامعة برج العرب التكنولوجية أولي الجامعات التكنولوجية المشاركة في مثل هذه المؤتمرات، حيث أوضحت الطالبة فاطمة محمد المشير خلال فعاليات المؤتمر نظام الدراسة بالجامعة، والمصروفات السنوية بالجامعة وتخصصات أقسام الكليات، وفرص التوظيف بسوق العمل.

حيث يسعي المؤتمر لتوضيح نظم الدراسة المختلفة بكل كلية وما تؤهل إليه من فرص عمل بعد التخرج، وكذلك التعريف بالكليات والأقسام والتخصصات والبرامج المختلفة بالإضافة إلى توضيح الاختيارات التي تتماشى مع ميول الطلاب وإمكاناتهم وقدراتهم، حتى يتمكنوا من تحقيق آمالهم في بناء مستقبل مشرق وخلق جيل من الشباب مبدع ومتميز كلٍ في تخصصه ومجاله، بالإضافة الي تم تنظيم المؤتمر من خلال برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الافريقية بقطاع البحث الأكاديمي.