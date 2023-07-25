سامو زين يطرح "دي حبيبتي".. بالفيديو

طرح المطرب سامو زين، أحدث أغانيه والتي تحمل اسم “دي حبيبتي” وذلك من خلال صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

أغنية "دي حبيبتي"، من كلمات محمد فتحى، وألحان محمد شحاتة وعلى الخواجة، وتوزيع محمود صبرى، مكس وماستر عمر العزبى، وإخراج شريف فرانسيس.

تم تصوير الفيديو كليب الخاص بالأغنية باليونان، وأستغرق تصويره الكليب يومين، وكان من إخراج شريف فرانسيس.

وعلي الجانب الاَخر، يستعد سامو زين في الوقت الحالي، لبدء تصوير فيلمه الجديد بعنوان «في أسبوع»، خلال الأسبوع المقبل، وذلك بعد غياب أستمر ل17 عام، والفيلم يدور أحداثه في إطار اجتماعي و رومانسى يتم تصويره بين دبى ومصر واليونان، وتأتي هذه المشاركة بعد غياب سامو زين عن السينما منذ ما يقرب من 16 سنة بعد اَخر افلامه "90 دقيقة".