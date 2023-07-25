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الثلاثاء 25 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"تعليم الفيوم" تنتهي من اختبارات القبول بمدرسة الضبعة بمركز التطوير التكنولوجي

جانب من الاختبارات
جانب من الاختبارات
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أعلنت مديرية التربية والتعليم بالفيوم عن انتهاء اختبارات طلاب محافظة الفيوم المتقدمين للدراسة في مدرسة الضبعة النووية - الدفعة الجديدة من الطلاب وعددهم 23 طالبًا (بمدنية الضبعة - مطروح) للعام الدراسي 2023 / 2024.

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وإشراف الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، ومحمد عبدالسلام مدير عام إدارة التعليم الفني بالمديرية، وفريق العمل المشرف على الاختبارات الإلكترونية للطلاب المتقدمين بمركز التطوير التكنولوجي بالفيوم.

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