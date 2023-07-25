بالفيديو.. عمار الديك يطرح أحدث أغانيه «عالمسطرة»

طرح المطرب السورى عمار الديك أحدث أغانيه بعنوان «عالمسطرة» على طريقة الفيديو «Lyrics» عبر موقع الفيديوهات الشهير ال«يوتيوب»، حيث نالت استحسان الجماهير منذ اللحظة الأولى من عرضها آنذاك، فنالت شهرة واسعة عبر الإذاعات العربية والعديد من الصفحات الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعى.

وتقؤل كلمات الأغنية الآتي :

ع المسطرة كل شئ فيكى ع المسطرة، كلمة حلوة ما أصغرا، فوق الوصف إنتي

بتجنني أكبر عاقل بتجنني، بحسّ بحركاتك شقونة، خصوصي إذا ضحكتي

ضرب ضرب غنجك ضرب، ما حدا لحّق هرب.

مطرح بتتواجدي، بتسبّبي حالة شغب

الدلع خلق بس لإلك، لدرجة الـ بيقابلك

بدّو يبقى يغازلك، لو شبّكو تمّو بقطب.

مصحصحة تقبرني يلّي مصحصة، بتوقّف قلبي ملامحا، قدّ منّا جذّابة

معكّر كنت قاعد جدّ معكّر كنت، بس وقت الي وجّك شفت، روقّت أعصابي

ضرب ضرب غنجك ضرب، ما حدا لحّق هرب.

مطرح بتتواجدي , بتسبّبي حالة شغب

الدلع خلق بس لإلك، لدرجة الـ بيقابلك

بدّو يبقى يغازلك، لو شبّكو تمّو بقطب.

لبسك حلو شو ما إخترتي لبسك حلو، تيبك أي شي بيلبق إلو، منتبهة ع حالك

لو توقفي قبال مراية لو توقفي، بتقلّك بالدنيا ما فى، ولا بنت بجمالك.

ضرب ضرب غنجك ضرب، ما حدا لحّق هرب، مطرح بتتواجدي، بتسبّبي حالة شغب، الدلع خلق بس لإلك، لدرجة الـ بيقابلك بدو يبقى يغازلك، لو شبّكو تمّو بقطب.

وجدير بالذكر بأن كليب «عالمسطرة» من كلمات وألحان الشاعر زياد جديد وتوزيع موسيقي رواد زيدان وتصوير ربيع يوسف فيما قام بالتسويق الرقمي شركة خبرية ميوزك.

وفى سياق متصل، أصبح كليب «عالمسطره» حديث الساعة على وسائل التواصل الإجتماعى حيث لاقى تفاعل كبير ونجاح ملحوظ منذ الساعات الأولى من إطلاقه عبر موقع «التيك توك»، حيث لاقى رواجاً ملفتاً من خلال الفيديوهات التى تم نشرها عبر حسابات المتابعين وتعليقاتهم الإيجابية من رواد وسائل التواصل الإجتماعى المختلفة، بالإضافة إلى عدد كبير من نجوم الفن والإعلام الذى نال رضاءهم وثناءهم على العمل المميز الذى يدعم المرأة بشكل مطلق وصريح.

ويذكر أن آخر أغانى المطرب السورى عمار الديك كليب «حبيب قلبى» الذى أقترب من حاجز المليون مشاهدة فى أقل من شهر آنذاك، وهو من كلمات وألحان الشاعر زياد جديد وتوزيع موسيقي رواد زيدان وإخراج ربيع يوسف.