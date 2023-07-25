بسبب أزمته الأخيرة مع والده.. الشيف بوراك يفشل لأول مرة في قلب قدر ورق عنب

فشل الشيف التركي بوراك أوزدمير في قلب قدر لورق العنب للمرة الأولى، على عكس ما كان يتقن هذه الحركات رغم الأحجام الكبيرة لقدور الطبخ التي يستخدمها، مما يظهر تأثير أزمته الأخيرة مع والده والتي مازالت متصدرة مشهد الأخبار ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

ورجح المتابعون أن هذا الفشل ناجم عن الظروف النفسية السيئة التي يمر بها بوراك بعد أزمته مع والده، فيما ذكر متابعون آخرون أن حجم القدر كبير جدًا، ولم يسبق له أن حمل مثله أو بوزنه الثقيل لذلك لم يستطع قلبه، وليس بسبب حالته النفسية أو الصحية كما في التعليقات الأخرى.

يذكر أن، بوراك أوزدمير، مالك سلسلة مطاعم CZN Burak، أقدم على رفع دعوى قضائية بحق والده بسبب بيع الأخير لحقوق ملكية اسم نجله إلى رجل أعمال أجنبي دون علمه.

وظهر الشيف العالمي في فيديو يوضح فيه لمتابعيه أنه رفع دعوى قضائية ضد والده، بتهمة الاحتيال عليه سرا فيما يخص مطاعمه الشهيرة، مؤكدا أنه سيواصل مسيرته المهنية في عالم الطهي بمفرده.

بينما ينفي والد الشيف التركي التهم الموجهة إليه بالاحتيال، إذ أكد أنه من حقه القيام ببيع حقوق ملكية نجله، كما اتهم ابنه باستغلال زلزال السادس من شهر فبراير الماضي الذي ضرب جنوب البلاد وأودى بحياة الآلاف وخلّف دماراً هائلاً في البنى التحتية.

من جهتها، أوردت وسائل إعلام تركية محلية أن ملكية سلسلة المطاعم الشهيرة مسجلة باسم والد الطاهي التركي منذ نحو 40 عاماً، ولهذا تمكن من بيعها مقابل 41 مليون دولار أميركي لرجل أعمال أجنبي.

ومن المقرر أن تبدأ أولى جلسات المحاكمة في مدينة اسطنبول مطلع شهر سبتمبر، وهو التوقيت الذي سيبدأ فيه الشيف التركي بافتتاح مطعمه الجديد في اسطنبول.