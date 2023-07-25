3 قوافل علاجية لدعم 350 مريض ضمن المرضى الأولى بالرعاية في الفيوم

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم جمعية الأورمان فى تنظيم 3 قوافل طبية بالتعاون مع المستشفى الجامعى بالفيوم لدعم 350 مريض بقرى مراكز محافظة الفيوم، وذلك تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.

وأكدت حمدية محمد شعبان، وكيلة مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم، أن القافلة الاولى استهدفت توقيع الكشف الطبي على 120 مستفيد بقرى بحر ابوالمير والسلام ومعجون ومنيه الحيط بمركز اطسا، والقافلة الثانية أستهدفت 86 مستفيد بقريتي الشواشنه وقصر الجبالى مركز يوسف الصديق، وقرى طبهار والعجميين وسنرو القبلية مركز ابشواى، والقافلة الثالثة استهدفت 144 مستفيد بقرية الشيخ فضل مركز الفيوم، والمظاطلى مركز طامية، وسنورس مركز سنورس .

وأوضحت أن القوافل قامت على مدار 3 أيام متتالية بمستشفى الفيوم الجامعى وتضمنت الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك).

وأشادت شعبان بمجهودات جمعية الأورمان في خدمة وتنمية المجتمع والدور الرائد في العمل الخيري والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية، مؤكده علي توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة .

وأشار اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الاورمان، إلى أن الجمعية بمحافظة الفيوم نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحى.