النائب رفعت شكيب يؤكد أهمية زيارة وفد "بلاك روك" لمصر

أكد النائب رفعت شكيب، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أهمية زيارة مسئولي شركة "بلاك روك" العالمية، إحدى كبريات شركات إدارة الأصول حول العالم، لمصر ولقائهم بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لاستعراض فرص الاستثمار في السوق المصرية.

وقال "شكيب" في تصريحات صحفية له اليوم، إن تلك الزيارة المهمة تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن مصر تسير على الطريق الصحيح، ومهيأة تمامًا لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وذلك بسبب الجهود الكبيرة التي قامت بها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في كافة القطاعات، خاصة قطاع النقل.

وأضاف عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الدولة المصرية أعطت قطاع النقل اهتمامًا خاصًا وغير مسبوق، باعتباره الشريان الرئيسي الذي تبنى على أساسه التنمية والرخاء، وشاهدنا جميعًا ما تم إنجازه على أرض الواقع من إنجازات ساهمت في الارتقاء بهذا القطاع الهام.

واختتم النائب رفعت شكيب: "التقدم الملحوظ والبارز في كل القطاعات انعكس إيجابيًا على حياة المواطن المصري الذي عادت إليه الروح من جديد بعد عهود سابقة تعرض فيها للتهميش، ولولا المشروعات التنموية العملاقة التي دشنها الرئيس السيسي ما كنا وصلنا إلى ما نحن عليه الآن".