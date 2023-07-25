اللجنة النقابية للعاملين بجامعة الفيوم تنظم يوما للكشف المجاني عن أمراض العيون

نظمت اللجنة النقابية للعاملين بجامعة الفيوم، بالتعاون مع مستشفى العيون الدولي اليوم الطبي للكشف المجانى عن أمراض العيون والأبصار.

بحضور أشرف الغندقلي القائم بأعمال أمين عام الجامعة، وعمرو ماضي أمين الجامعة المساعد للشئون المالية، وعبد الناصر بكري رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالجامعة، وأعضاء اللجنة النقابية، وذلك اليوم الثلاثاء بمقر المكتبة المركزية.

صرح أشرف الغندقلي أن إدارة الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالعاملين وتسعى لتقديم كافة الخدمات المطلوبة، كما أثنى على الجهود التي تبذلها اللجنة النقابية للعاملين.

من جانبه أوضح عبد الناصر بكري أن اليوم الطبي يأتي ضمن الفعاليات التي تنظمها اللجنة النقابية ويستمر لمدة يوم واحد ويتضمن كشف طبي لأمراض العيون، وإجراء تحاليل طبية متنوعة بمعمل المختبر، وتخفيضات للنظارات تصل لخمسين بالمائة.

2f7c7bfe-fede-4234-8682-85bd31b4c25c

08c7cb5d-6f76-4096-8503-6c4a56697350

8a422c02-c5fe-44b2-a9da-38df326fd924

080bdeec-503b-4fbe-9e07-860c4af84247

314d823e-9e3d-4439-8f6b-40ce6877c848