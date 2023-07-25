بزيادة 0.3%..الذهب يحاول الارتفاع رغم عودة صعود الدولار

تحاول أسعار الذهب الارتفاع اليوم مستغلة بعض الضعف في مستويات الدولار الأمريكي، وذلك بعد أن سيطر الهبوط على أداء المعدن النفيس خلال الأربع جلسات الماضية، ويأتي هذا في ظل استعداد الأسواق لاجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الذي يبدأ اليوم ويستمر لمدة يومين.

وارتفعت أسعار الذهب الفورية خلال تداولات اليوم الثلاثاء بنسبة 0.3% ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 1963 دولارا للأونصة، حيث استطاعت أسعار الذهب الاستقرار فوق المستوى 1950 دولارا للأونصة منذ بداية الأسبوع في انتظار ما سيسفر عنه اجتماع الفيدرالي.

الأسواق تنتظر اجتماع الفيدرالي والذي متوقع بشكل كبير في الأسواق برفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه، ولكن التركيز سينصب على بيان البنك وتصريحات رئيس البنك جيروم باول في المؤتمر الصحفي عقب الاجتماع.

وتنتظر الأسواق السياسة النقدية الأمريكية خلال الفترة القادمة، وهل توقعات الأسواق صحيحة أن الفيدرالي سيتوقف عن رفع الفائدة بعد هذا الاجتماع، أم أن معدلات التضخم التي لا تزال أعلى من مستهدف البنك ستجبر الفيدرالي على رفع الفائدة مرة إضافية، وفق جولد بيليون.

وذكر التحليل الفني لجولد بيليون أن الأسواق تسعر على رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة في اجتماع هذا الأسبوع ثم توقف دورة رفع الفائدة لفترة طويلة من الوقت قبل أن يبدأ خفض الفائدة من جديد، وفي حالة تغير هذا السيناريو سنشهد تقلبات حادة في الأسواق.

وأظهرت أسعار الذهب تماسك منذ الأسبوع الماضي الذي شهد صحوة الدولار من جديد بعد تسجيله أدنى مستوى في 15 شهر، لنجد أن تراجعات الذهب جاءت محسوبة دون أن يقوم بكسر أي مستوى دعم هام يدفعه لمزيد من الهبوط، لنجد أن التراجع الأخير في الأسعار كان تصحيح سلبي بعد التشبع الكبير في الشراء على الذهب.

وشهد مؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية توقف اليوم عن الارتفاع تراجع بنسبة 0.1% وقت كتابة التقرير، وذلك بعد سلسلة من الارتفاع استمرت 5 جلسات متتالية لتصل به إلى أعلى مستوى منذ أسبوعين.

وبيانات أداء القطاع الصناعي والخدمي صدرت أمس عن الولايات المتحدة أظهرت استمرار الانكماش في القطاع الصناعي بالرغم من تحسن القراءة في شهر يوليو عن القراءة السابقة، بينما تراجع النمو في أداء قطاع الخدمات خلال نفس الشهر ولم تساهم هذه البيانات بشكل كبير في تحركات الأسواق أمس، حيث يظل التركيز الأكبر على تصريحات كل من رئيس الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء، ورئيسة المركزي الأوروبي كرستين لاجارد يوم الخميس عقب اجتماع البنك المركزي الأوروبي.

الذهب حساس للغاية لارتفاع أسعار الفائدة لأنه يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك غير المدرة للعائد. وأفضل سيناريو للذهب الذي قد يدفعه إلى الوصول لمستويات قياسية سيأتي عندما يعلن الاحتياطي الفيدرالي نهاية دورة التشديد النقدي وتقليل توقعات حدوث ركود اقتصادي.

وبالنظر إلى عوائد السندات الأمريكية نجد أنها مستمرة في إظهار الأداء الإيجابي منذ الأسبوع الماضي، فقد ارتفع العائد على السندات لأجل 10 أعوام اليوم ليسجل أعلى مستوى منذ أسبوعين عند 3.894%.

وارتفاع عوائد السندات الأمريكية له تأثير سلبي على حركة الذهب لأنه يعمل على جذب الاستثمارات من سوق الذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه مقارنة مع سوق السندات الذي يقدم عائد يتزايد برفع الفائدة.