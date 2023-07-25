جامعة الفيوم: تسليم جوائز الفائزين بدورة الكرة الخماسية.. صور

أهدى الدكتور ياسر مجدى حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، كأس دوري الكرة الخماسية للعاملين بالجامعة لفريق مستشفى مصطفى حسن الجامعي الفائز بالمركز الأول بدوري كرة القدم الخماسية للعاملين بالجامعة، والتى نظمتها اللجنة الرياضية للعاملين بجامعة الفيوم خلال الفترة من ١٥ وحتى ٢٠٢٣/٧/٢٠.

بحضور أشرف الغندقلى القائم بأعمال أمين عام الجامعة، وعمرو ماضى رئيس اللجنة الرياضية، وأمين الجامعة المساعد للشؤون المالية وهالة السويفي نائب رئيس اللجنة الرياضية ومدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام، ووائل القاضى مدير عام الأمن الجامعي، وأعضاء اللجنة والفريقين الفائزين.

يذكر أن الدورة شارك به ٨ فرق يتكون كل فريق من ٧ لاعبين، وفاز فيها فريق مستشفى مصطفى حسن الجامعى بالمركز الأول، وفريق الأمن الجامعى بالمركز الثاني، وقد تم إهداء ميداليات وجوائز مالية للفائزين بالمركز الأول والثاني، ولأفضل لاعب، وأفضل حارس مرمى.

9bd50e61-46f0-4dc1-9a6b-dbdc0bfaadb9

60b9f74f-8898-4617-ae79-127d6e46f435

3331c395-f69f-4dae-853e-68803e0d7490

d7f48cdc-b8fb-4115-bae4-9fde3aacb56e

d25e2902-e2cc-49a0-894c-63a2ebdd466e

f2207c16-b20c-4223-b9ce-e2ca97788bd6

9bd50e61-46f0-4dc1-9a6b-dbdc0bfaadb9

60b9f74f-8898-4617-ae79-127d6e46f435

3331c395-f69f-4dae-853e-68803e0d7490

d7f48cdc-b8fb-4115-bae4-9fde3aacb56e

d25e2902-e2cc-49a0-894c-63a2ebdd466e