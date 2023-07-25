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الثلاثاء 25 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جامعة الفيوم: تسليم جوائز الفائزين بدورة الكرة الخماسية.. صور

جانب من التكريم
جانب من التكريم
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أهدى الدكتور ياسر مجدى حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، كأس دوري الكرة الخماسية للعاملين بالجامعة لفريق مستشفى مصطفى حسن الجامعي الفائز بالمركز الأول بدوري كرة القدم الخماسية للعاملين بالجامعة، والتى نظمتها اللجنة الرياضية للعاملين بجامعة الفيوم خلال الفترة من ١٥ وحتى ٢٠٢٣/٧/٢٠.

بحضور أشرف الغندقلى القائم بأعمال أمين عام الجامعة، وعمرو ماضى رئيس اللجنة الرياضية، وأمين الجامعة المساعد للشؤون المالية وهالة السويفي نائب رئيس اللجنة الرياضية ومدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام، ووائل القاضى مدير عام الأمن الجامعي، وأعضاء اللجنة والفريقين الفائزين.

يذكر أن الدورة شارك به ٨ فرق يتكون كل فريق من ٧ لاعبين، وفاز فيها فريق مستشفى مصطفى حسن الجامعى بالمركز الأول، وفريق الأمن الجامعى بالمركز الثاني، وقد تم إهداء ميداليات وجوائز مالية للفائزين بالمركز الأول والثاني، ولأفضل لاعب، وأفضل حارس مرمى.

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جامعة الفيوم تسليم جوائز الفائزين بدورة الكرة الخماسية الفيوم