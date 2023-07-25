"زراعة القناة" تعلن عن فتح باب التقدم للالتحاق ببرنامج الماجستير الأكاديمي

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أنه تم فتح القبول بكلية الزراعة لبرنامج تغير المناخ والزراعة المستدامة والأمن الغذائي

Climate Change, Sustainable Agriculture and Food Security

بدءا من 1 أغسطس وحتى 30 سبتمبر 2023 .

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الدراسة في البرنامج ترتكز على ثلاثة محاور ذات اهتمام دولي وإقليمي ومحلي،

موضحا أن البرنامج يهدف إلى بناء القدرات النظرية و البحثية من خلال تطبيق منهجيات تكاملية لتعزيز الاستدامة الزراعية و السلامة البيئية على الصعيدين المحلي و الدولي

كما تهتم بالتغيرات المناخية وعلاقتها بإستدامة الموارد الطبيعية والأمن الغذائي.

بينما أوضح الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن هذا البرنامج انطلق منذ مارس 2019 ويعد الوحيد على مستوى الجامعات المصرية وهو برنامج ماجستير أكاديمى تكاملى.

وأوضح نائب رئيس الجامعة أن طرق التعلم بالبرنامج تتنوع لربط المحتوي النظري بالتطبيق العملي.

في حين أشار الدكتور محمد ياسين عميد كلية الزراعة، إلى أن البرنامج 120 نقطة أوروبية معتمدة ECTS.

وأضاف عميد كلية الزراعة أن

الرسائل البحثية بالبرنامج تركز على النظم الزراعية المستدامة، تطبيقات الطاقة المتجدده، تطبيقات الزراعة الرقمية، التدوير المستدام للمخلفات، الزراعة الحيوية، التنوع الزراعي، الإقليمي للتغيرات المناخية.

وأشارت الدكتورة منال محمد حفني منسق البرنامج إلى أن البرنامج يقبل الحاصلون على درجة البكالوريوس في العلوم الزراعية والطب البيطري

والعلوم البيولوجية والعلوم البيئية.