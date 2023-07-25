محافظ بني سويف: إزالة 240 حالة تعد على أملاك الدولة ضمن الموجة الـ21

تابع الدكتورمحمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سيرالعمل في حملات المرحلة الثالثة من الموجة الــ 21 لإزالة التعديات، الجاري تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة، من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأرض الزراعية والبناء المخالف.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعدته الإدارة العامة لأملاك الدولة،وتضمن الإشارة إلى أنه قد تم"أمس"إزالة 14 حالة تعد (9 حالات على مساحة 2020 متر أملاك دولة+ 5 حالات على 2400 متر حماية النيل)، ليصل إجمالي ما تمت إزالته إلى 240 حالة تعد منها ( 173 حالة تعد مباني على مساحة 24028 متر+ 67 حالة زراعة على مساحة 3 أفدنة تقريباً ) وذلك منذ بدء تنفيذ المرحلة الثالثة " 8 يوليو الجاري" وحتى صباح اليوم.

يذكر أن الموجة الحالية "21" من حملات الإزالة، قد بدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 29 أبريل الماضي إلى 19مايو 2023، وبلغ إجمالي ما تم إزالته خلالها 402 حالة تعد "مبان وزراعة"، واستكملت بالمرحلة الثانية في الفترة من 27 مايو 2023 وحتى 16 يونيو الماضي، وتم خلالها إزالة 375 حالة تعد،وتختتم بالمرحلة الثالثة التي تستمر حتى 28 يوليو الجاري.